تشيلي تنتخب رئيسا جديدا غدا الأحد

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ينتخب التشيليون رئيسا جديدا غدا الأحد.

تقدم للجولة الأولى سبعة مرشحين للفوز بأعلى منصب في الدولة.

وأهم هؤلاء المرشحين السياسي اليساري جابرييل بوريك/ 35 عاما/ والمرشح اليميني خوسيه أنطونيو كاست وهو من أصل ألماني.

وإذا لم يحصل أي متقدم على الأغلبية المطلقة فسوف يلتقي أقوى مرشحين اثنين في جولة إعادة في كانون أول/ ديسمبر المقبل.

سيتم أيضا إعادة انتخاب جميع النواب ونصف أعضاء مجلس الشيوخ غدا الأحد بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية.

لطالما اعتبرت تشيلي دولة نموذجية في أمريكا الجنوبية، إلا أن هذه الدولة التي يصل عدد سكانها إلى 19 مليون نسمة صارت في أزمة.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في بعض مناطق جنوبي البلاد بسبب الهجمات المصحوبة بإشعال الحرائق التي يشنها السكان الأصليون المتطرفون وينتمون إلى شعب المابوتشي.

وقبل أيام قليلة أفلت الرئيس سباستيان بينيرا بصعوبة من إجراءات العزل بسبب صفقة تعدين مشكوك فيها.

كما يتم وضع دستور جديد للبلاد، حيث يعود النص الحالي إلى زمن الدكتاتورية العسكرية للجنرال أوجستو بينوشيه (1973-1990).

كان الدستور الجديد أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع قبل عامين احتجاجا على الحكومة.

قتل خلال هذه الاحتجاجات نحو 30 شخصا وأصيب المئات بجروح ، بعضهم كان في حالة خطيرة.