استقبل ميناء صلالة العماني، اليوم السبت، السفينة السياحية الإيطالية "ايدا بيلا"، وعلى متنها 1104 سائحين؛ ضمن برنامجها السياحي لعدد من موانئ العالم، وهي أولى السفن السياحية التي تزور ميناء صلالة منذ تفشي جائحة كورونا العام الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن عدد كبير من ركاب السفينة الإيطالية قاموا بجولات شملت أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية، التي تشتهر بها محافظة ظفار العمانية من بينها متحف أرض اللبان ومنتزه البليد الأثري وموقع شصر /وبار/الأثري وجبل سمحان إضافة إلى زيارة منتزه سمهرم الأثري والأسواق الشعبية بمدينة صلالة.

تجدر الإشارة إلى أن دخول الزوار والسياح إلى سلطنة عُمان عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، يتم وفق الاشتراطات الاحترازية التي حددتها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).