توجو تعلن عن تدابير جديدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد

أعلنت توجو عن اتخاذها عدة إجراءات لتعزيز الاندماج الاجتماعي وتحسين مناخ الأعمال في البلاد في مسعى لمواجهة تكاليف اندماج المعيشة.

وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن البلاد بالتزامن مع الإعلان عن موازنة الحكومة عن عام 2023، تخطط لتوسيع الإعفاء الضريبي في الطعام المقدم لدى المدارس والجامعات والشركات، وخفض الضرائب لمساعدة المنتجين والمصنعين ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة، ففي قطاع البناء والتشييد، تستفيد المعدات والمواد أيضًا من الإعفاء الضريبي والرسوم.

وتابع أن أقساط التأمين التي يدفعها أصحاب العمل لموظفيهم ستكون معفاة من الضرائب.

وقال المتحدث باسم الحكومة أييودان أكوداه "نسعى للمساعدة في تطبيق التأمين الصحي الشامل وفي نفس الوقت دعم الشركات التي تتخذ خطوة نحو الحماية الاجتماعية لموظفيها".

وتابع بالقول إن ميزانية البلاد لعام 2023 ستمول أيضًا استمرار البرنامج الطارئ لبناء القدرة على الصمود في منطقة السافانا، التي تتعرض لتهديد من الإرهابيين.