مقتل 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين إثر إطلاق نار بنادي ليلي في كولورادو الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأحد، مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين في هجوم إطلاق نار جماعي داخل نادي ليلي بمنطقة كولورادو سبرينجز، مشيدة بجهود المتواجدين في موقع الحادث بعد أن قاموا بإخضاع الرجل المسلح.

وأشارت باميلا كاسترو، المتحدثة باسم شرطة كولورادو سبرينجز، في بيان -نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية- إلى أنهم تلقوا مكالمة هاتفية مبدئية عن إطلاق نار في نادي "كيو" الليلي، وفي غضون 6 دقائق وصل أفراد الشرطة إلى موقع الهجوم وقاموا بالقبض على المشتبه به، لافتة إلى أن المشتبه به مُصاب ويتلقى العلاج بالمستشفى.

من جانبه، قال رئيس شرطة المدينة أدريان فاسكيز خلال مؤتمر صحفي، إن المسلح استخدم بندقية ، مشيرا إلى أنه تم مصادرة سلاحين ناريين من النادي، لافتا إلى أن المشتبه به يدعى أندرسون لي ألدريتش ويبلغ من العمر 22 عاما، ولا تزال التحقيقات جارية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية للوقوف على دوافع الهجوم.

ونقلت الصحيفة عن مسئولين في الشرطة المحلية أن المصابين تم نقلهم إلى عدة مستشفيات بالمنطقة، فيما قام بعض المصابين بالتوجه بأنفسهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وهو ما يجعل عددهم غير مُحدد بدقة، كما أشاروا إلى أن هناك إصابات ليست متعلقة بإطلاق النار.

وفي السياق ذاته، أدان حاكم ولاية كولورادو المنتخب حديثا جاريد بولس الهجوم، مشيدا في الوقت نفسه بالأفراد الشجعان في النادي الليلي الذين أخضعوا المسلح وقبضوا عليه.

وذكرت الصحيفة أن الهجوم يعيد إلى الأذهان المذبحة التي شهدها نادي "بُلس" في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا عام 2016، والذي أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة 53 آخرين.