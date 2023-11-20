قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن جلسة البرلمان الطارئة غد الثلاثاء بحضور الدكتور مدبولي رئيس مجلس الوزراء تأتي في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب؛ للوقوف على إجراءات الحكومة إزاء مخطط التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، أن الجلسة تستهدف مجموعة من الإيضاحات حول الموقف الدبلوماسي المصري والوضع بشأن اتفاقية السلام الموقعة مع الاحتلال والسيناريوهات المستقبلية لمواجهة مخطط التهجير.

وتابع: «خطة إسرائيل بدأت بشمال غزة والآن بجنوب غزة، اليوم قصف خان يونس وهي على بعد 10 كيلوات متر من الحدود المصرية يعتبر تطورا خطيرا للغاية».

وثمن جهود الرئيس السيسي المذبولة حيال وقف العدوان على الشعب الفلسطيني منذ مؤتمر السلام الدولي إلى اليوم، قائلا: «منذ أكثر من 10 سنوات لم يتوحد المصريون حول قضية كما يتوحدون اليوم مع القضية الفلسطينية، نحن جميعا نقف خلف القيادة السياسية».

وأشار إلى تأكيد القمة العربية الإسلامية بالعاصمة السعودية الرياض على موقف مصر والأردن الرافض لمخطط التهجير، معقبا: «موقف مصر واضح ومحدد، لن يقترب أحد من حدودنا، ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية».