محافظ أسوان يتفقد مشروعات البنية التحتية لدعم مياه الشرب بالمناطق السكنية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية لمشروع تركيب شبكات وخطوط الخزان الأرضي الجديد لمياه الشرب سعة 7 آلاف متر مكعب، والممتد من أمام ملاهي بكار وحتى أمام مدخل جبل تقوق، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من مدخل جبل تقوق وحتى الخزان الأرضي بطريق الفنادق.

يأتي ذلك للحد من الشكاوى المتكررة من انقطاع وضعف المياه في المناطق والأحياء السكنية الواقعة على المرتفعات الجبلية، من خلال دعم وتحسين وتقوية مياه الشرب بمدينة ناصر، ومناطق وسط وغرب المدينة بخطي طرد مجموع أطوالهم 1700 متر، وهو الذي يتوازى مع مشروع آخر لدعم وتحسين مياه الشرب بالشيخ هارون، ومناطق وسط المدينة، بإجمالي أطوال 4 كيلومرات، وجارِ العمل في الإحلال والتجديد لهم بطريق كسر الحجر والسيل، وبأقطار تتراوح ما بين 500 مللي إلى 800 مللي.

رافق المحافظ خلال الجولة العميد ياسر عبدالشافي السكرتير العام المساعد، والمهندس عبدالصبور الراوي القائم بعمل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مديري ومسئولي الطرق والمحليات.

وشدد المحافظ، على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ، على أن يتم تنفيذ أعمال الرصف والتطوير والتجميل في المسافات التي تم نهو الأعمال بها، عقب اختبار الخطوط، والتشغيل التجريبي لها؛ تمهيداً للبدء في أعمال الرصف، فضلاً عن إنهاء تركيب محابس التحكم في المياه لكل منسوب؛ لمواجهة أي انقطاع مفاجئ، ولضمان عدم تأثير ذلك على باقي المناطق المجاورة.

كما وجه بالتنسيق الجيد سواء بعمل الجسات الأرضية؛ للتأكد من عدم تعارض مسار المشروع مع أي خطوط أو شبكات للكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات، إضافة على قيام إدارة مرور أسوان بتحويل الاتجاهات المرورية ووضع العلامات التحذيرية والإرشادية لتسهيل حركة المشاة والمركبات المختلفة.