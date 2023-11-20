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أشعة جديدة تحدد تطورات إصابة رضا سليم

محمود باهي
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 8:15 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 8:15 م

يستعد رضا سليم، لاعب الأهلي، لإجراء أشعة جديدة، للوقوف على تطورات حالته بعد الجراحة التي أجراها للتعافي من كسر في الترقوة.

أشار أحمد جاب الله، طبيب الأهلي إلى أن اللاعب المغربي، سيجري الأشعة، نهاية الأسبوع الجاري.

وينفذ رضا سليم في الوقت الحالي برنامجا علاجيا ‏وتأهيليا على هامش التدريبات الجماعية للفريق.

وأصيب لاعب الأهلي في مباراة صن داونز، بإياب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.‏


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