 جيش الاحتلال: اعتقال 300 شخص في غزة ونقلهم لإسرائيل خلال العملية البرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال: اعتقال 300 شخص في غزة ونقلهم لإسرائيل خلال العملية البرية

وكالات
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 5:52 م | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 5:52 م
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال 300 شخص من مختلف التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة خلال العملية البرية التي بدأت قبل أكثر من 3 أسابيع.

وقال في بيان أوردته وكالة الأناضول: «حتى الآن اعتقلنا ما يزيد عن 300 ينتمون إلى المنظمات الفلسطينية خلال المناورة البرية ممن تم تحويلهم لمتابعة التحقيق معهم على أرض إسرائيل»، وفق تعبيره.

وأضاف: «المعلومات التي يتم الإفصاح عنها خلال التحقيقات مع المعتقلين قيمة للغاية».

ومنذ 45 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

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