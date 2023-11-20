جيش الاحتلال: اعتقال 300 شخص في غزة ونقلهم لإسرائيل خلال العملية البرية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال 300 شخص من مختلف التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة خلال العملية البرية التي بدأت قبل أكثر من 3 أسابيع.



وقال في بيان أوردته وكالة الأناضول: «حتى الآن اعتقلنا ما يزيد عن 300 ينتمون إلى المنظمات الفلسطينية خلال المناورة البرية ممن تم تحويلهم لمتابعة التحقيق معهم على أرض إسرائيل»، وفق تعبيره.



وأضاف: «المعلومات التي يتم الإفصاح عنها خلال التحقيقات مع المعتقلين قيمة للغاية».



ومنذ 45 يوما، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 13 ألف شهيد، بينهم أكثر من 5 آلاف و500 طفل، و3 آلاف و500 امرأة، فضلا عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.