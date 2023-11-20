غلق فنلندا 4 معابر مع روسيا يدفع المهاجرين للتوجه إلى الشمال

صرح مسئولون بأن غلق فنلندا لأربعة من معابرها الحدودية مع روسيا حول اتجاه طالبي اللجوء إلى الكثير من الطرق الشمالية، مما أدى إلى دعوات من أجل اتخاذ خطوات أكثر صرامة للتصدي للزيادة في أعداد المهاجرين.

وأغلق حرس الحدود الفنلندية في وقت مبكر من أمس الأول السبت، المعابر الحدودية فاليما ونويياما وإيماترا ونيرالا في جنوب شرق فنلندا والتي غالبا ما يستخدمها الأشخاص الذين يتنقلون من سانت بطرسبرج.

وتتهم فنلندا العضو بالاتحاد الأوروبي والتي انضمت مؤخرا لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، روسيا بتوجيه المئات من المهاجرين من الشرق الأوسط إلى المعابر.

ولا يمكن تقديم طلبات اللجوء حاليا ، إلا في فارتيوس التي تبعد مئات الكيلومترات عن نيرالا، وفي سالا التي تقع في أقصى شمال فنلندا.

وقال خفر الحدود إن المهاجرين وصلوا الآن عند فارتيوس للمرة الأولى العام الجاري.

وتقدم 16 شخصا، أمس الأحد، بطلبات للجوء عند معبر فارتيوس الحدودي. وكان هناك 18 شخصا يوم الخميس، وسجل حرس الحدود يوم السبت، 67 متقدما للجوء هناك.

واتهم رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الفنلندي، جوكا كوبرا، روسيا باستغلال الهجرة وقال إن الحدود الشرقية مع روسيا قد تحتاج لأن يتم غلقها بالكامل.

وينفي الكرملين دفع المهاجرين غير الشرعيين للتوجه إلى فنلندا.