وزيرة فلسطينية: نساؤنا بحاجة إلى حماية فورية في ظل استمرار حرب الإبادة

أكدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية منى الخليلي، اليوم الثلاثاء، أن نساء فلسطين بحاجة إلى حماية فورية في ظل العدوان المتصاعد وحرب الإبادة.

جاء ذلك خلال لقائها في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مفوضة الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية لجمهورية ألمانيا لويس أمتسبرغ.

وقالت الخليلي، إن على المؤسسات الدولية التي تعمل على الأرض في فلسطين أن تضع حاجات النساء والفتيات في هذه المرحلة على سلم أولوياتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن النساء في هذه المرحلة بحاجة إلى تمكين على المستويات كافة، كونهن يقدن جهود الإغاثة وحماية أسرهن ومحيطهن، سواء في أماكن النزوح في قطاع غزة أو في بقية المدن والمخيمات الفلسطينية.

وأشارت الخليلي إلى أن حق النساء في الحياة والحماية أولوية لا يمكن تجاهلها، وأن على الجميع تحمل مسؤولياتهم.

من جهتها، أكدت أمتسبرغ موقف ألمانيا الملتزم بحل الدولتين، وبضرورة الدعم الإنساني للمتضررين في غزة والضفة.

وأشارت إلى إدراك ألمانيا خطورة التوسع الاستيطاني وأثره في استمرار أي خطوات في العملية السياسية من جهة، ومخالفته للقوانين الدولية من جهة أخرى.

وأكدت اطلاعها على الحاجات الحقيقية للنساء في قطاع غزة، والظروف الصعبة على كل المستويات التي يعانينها، مشيرة إلى أن حماية النساء وإدخال المساعدات والحاجات الضرورية إليهن ضرورة ملحة تكفلها القوانين الدولية الإنسانية.