سفير أستراليا بمصر: معرض رمسيس وذهب الفراعنة في بلادي جذب نصف مليون زائر خلال 6 أشهر

عقدت السفارة الأسترالية في القاهرة احتفالًا بمناسبة يوم أستراليا الوطني، مما يؤكد الصداقة الدائمة والشراكات المتنامية بين أستراليا ومصر.

انضم للاحتفال مسئولين من الحكومة المصرية وأعضاء المجتمع الدبلوماسي وقادة الأعمال والمغتربين الأستراليين؛ لتكريم التاريخ المشترك والروح التعاونية للبلدين.

أظهر الاحتفال عمق العلاقات الأسترالية المصرية، مع التركيز على مجالات مثل التعليم والتجارة والثقافة والتعاون متعدد الأطراف. كما سلط الاحتفال الضوء على الثقافة الأسترالية، بما في ذلك الموسيقى والمأكولات التراثية.

تناول الدكتور أكسل وابنهاورست، السفير الأسترالي لدى مصر، أهمية يوم أستراليا الوطني، الذي يمثل فرصة للاحتفال بتاريخ أستراليا الغني وإسهامات شعوب الأمم الأولى في هوية أستراليا وتراثها.

كما أكد السفير وابنهاورست العلاقات الدبلوماسية الممتدة على مدار سبعة عقود بين أستراليا ومصر، مشيرا إلى أنها علاقات ازدهرت عبر قطاعات متنوعة، بما في ذلك السياحة والتجارة والتعليم، لافتا إلى أنه في عام 2024، أقيمت ثلاثة معارض رئيسية للآثار المصرية في أستراليا، واستقطب أكبر معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" نصف مليون زائر خلال ستة أشهر، مما يبرز اهتمام الأستراليين المتزايد بالتاريخ المصري.

وأشار إلى أن حجم التجارة بين أستراليا ومصر بلغ 635 مليون دولار أمريكي عام 2023. وتعتبر أستراليا شريكًا رئيسيًا لمصر في الزراعة والأمن الغذائي، حيث يأتي أكثر من نصف حبوب الفول في مصر من أستراليا. بالإضافة إلى ذلك، تشترك الدولتان في التزامهما بتحقيق الاستقرار الإقليمي ومعالجة التغير المناخي، وتحقيق التبادل الثقافي.

وسلط السفير وابنهورست الضوء على أن العلاقات بين أستراليا ومصر تقوم على تطلع مشترك لتحقيق تبادل تعليمي لتمكين قادة المستقبل من تحقيق التعاون التجاري الذي يدفع إلى النمو الاقتصادي. كما تتمتع أستراليا ومصر أيضًا بروابط ثقافية قوية، تتمثل في المجتمع الأسترالي النابض بالحياة في مصر والمشاركة النشطة للمصريين في أستراليا. على سبيل المثال، ولد عضوان في البرلمان الأسترالي بمصر، أحدهم سيدة تشغل منصب وزيرة.

وأعرب السفير وابنهورست، في خطابه، عن التزام أستراليا بتعزيز علاقتها مع مصر: ”أستراليا ومصر دولتان جافتان، ولدينا الكثير لنكسبه من خلال التعاون بشكل أكبر في الممارسات الزراعية للأراضي الجافة وإدارة المياه"، متابعا: "تمتلك شركة أسترالية مشروع تجريبي لإدارة تدفقات المياه في قنوات الري. وشركات التعدين الأسترالية تنتمي للطراز العالمي. استثمرت تلك الشركات 40 مليار دولار أسترالي في أفريقيا. أتمنى أن تفكر في الاستثمار بمصر لتمتعها بوفرة في الموارد المعدنية".