نتنياهو يعرض تقديم ملايين الدولارات مقابل إطلاق سراح الرهائن في غزة

عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل كل رهينة يتم إطلاق سراحها من قطاع غزة.



كما وعد بأن أي شخص يساعد إسرائيل في تحرير الرهائن سيحصل على مساعدة في مغادرة القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال نتنياهو خلال زيارة قصيرة لقطاع غزة، وفقا لمكتبه "لأولئك الذين يريدون الخروج من هذا المأزق أقول: من يجلب لنا رهينة سيجد مخرجا آمنا له ولأسرته. وسنمنح أيضا 5 ملايين دولار مقابل كل رهينة".



وتابع "الخيار لكم، ولكن النتيجة واحدة: سوف نعيدهم جميعا".

وكانت حركة حماس قد رفضت عرضا سابقا من هذا النوع ووصفته بأنه مهزلة. وقالت إن الرهائن المتبقين لن يتم إطلاق سراحهم إلا في إطار اتفاق لإنهاء الحرب ورفع الحصار وإعادة بناء القطاع.

ومن بين نحو 250 شخصا تم اختطافهم من إسرائيل يوم 7 أكتوبر 2023، لا يزال حوالي 100 شخص محتجزين في قطاع غزة على الرغم من أن العديد منهم ربما لا يكونوا على قيد الحياة. ويتهم بعض أقارب الرهائن نتنياهو بمنع التوصل إلى اتفاق للإفراج عنهم من أجل مواصلة الحرب والحفاظ على سيطرته على السلطة.

وقال نتنياهو أيضا إن حماس لن تحكم قطاع غزة في المستقبل تحت أي ظرف من الظروف.