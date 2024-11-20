فلسطين تبحث مع مفوضة حقوق الإنسان الألمانية تطورات حرب الإبادة في غزة

بحثت وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية المغتربين الفلسطينية، فارسين أغابكيان شاهين، مع مفوضة حقوق الإنسان للحكومة الألمانية، لويس أمتسبيرغ، اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما حرب الإبادة والتهجير في قطاع غزة.

وركزت الوزيرة شاهين، خلال لقائها أمتسبيرغ في رام الله، بحضور مساعد وزير الخارجية، السفير عمر عوض الله، على دور ألمانيا في دعم الجهود الدولية لوقف الحرب، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة، مشددة على ضرورة أن تمارس ألمانيا دورا فاعلا في الضغط على إسرائيل لوقف حربها فورا ودون شروط، والعمل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية لضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

ودعت الوزيرة شاهين ألمانيا إلى فرض عقوبات على إسرائيل تشمل فرض حظر على توريد الأسلحة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على قادة المستوطنين وتصنيف مليشياتهم كجماعات إرهابية.

كما شددت على أهمية التزام ألمانيا بالتوصيات الواردة في الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، والمشاركة في النقاشات الأوروبية حول تنفيذ هذه التوصيات.

وعبرت عن تقديرها لدعم ألمانيا المستمر لوكالة "الأونروا"، وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، معربة في الوقت ذاته عن استغرابها لامتناع ألمانيا التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة دعم وتفعيل أدوات محاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

من جانبها، أكدت أمتسبيرغ موقف بلادها الداعم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشددة على أهمية استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين كافة للتوصل إلى حل عادل يقوم على أساس مبدأ حل الدولتين، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.