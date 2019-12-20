وزير الخارجية البريطاني يدعو زوجة الدبلوماسي الأمريكي الهاربة للعودة إلى بريطانيا

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن قرار توجيه الاتهام إلى آن ساكولاس، زوجة الدبلوماسي الأمريكي الهاربة ، بشأن وفاة هاري دون هي "خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة لهاري وتجاه العزاء لعائلته".

وقال راب في بيان "آمل أن تدرك آن ساكولاس الآن أن الشيء الصحيح الذي يجب القيام به هو العودة إلى المملكة المتحدة والتعاون في عملية العدالة الجنائية".

ولقي دون البريطاني (19 عامًا) ، حتفه في 27 أغسطس الماضي بعد ما تردد عن اصطدام سيارة ساكولاس بدراجته النارية في نورثهامبتونشاير بوسط إنجلترا.

وأجرت الشرطة مقابلة مع ساكولاس ، لكنها غادرت البلاد في وقت لاحق ، بحجة أنها محصنة من المقاضاة كزوجة لدبلوماسي أمريكي.

وأثارت عودتها إلى الولايات المتحدة غضبًا عارما في بريطانيا.

وقالت جانين سميث من هيئة الادعاء العام الملكية "بعد وفاة هاري دون في نورثهامبتونشاير ، خولت هيئة الادعاء شرطة نورثهامبتونشاير اليوم لتوجيه الاتهام إلى آن ساكولاس بالتسبب في الوفاة جراء القيادة الخطرة".

وقال بيان انه تم البدء في اجراءات تسليم زوجة الدبلوماسي الهاربة.