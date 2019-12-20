 قتلى وجرحى حوثيون بكمين محكم للجيش اليمني في الضالع - بوابة الشروق
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قتلى وجرحى حوثيون بكمين محكم للجيش اليمني في الضالع

الجيش اليمني
الجيش اليمني
عدن - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 7:40 م | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 7:40 م

لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم الجمعة، في كمين محكم نفذه أبطال الجيش الوطني اليمني، بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش استدرجت مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، كانت تحاول التسلل، باتجاه باب منطقة باب غلق غربي مديرية قعطبة، شمالي المحافظة.

واستهدفت قوات الجيش المجموعة الحوثية، وأوقعت فيها قتلى وجرحى، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار، باتجاه منطقة بيت الشرجي شرقي مدينة الفاخر.

إلى ذلك أحبطت قوات الجيش، محاولة تسلل للميليشيا الحوثية، باتجاه موقعي القهرة، ووينان، شمالي منطقة مريس، أجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر بشرية.

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