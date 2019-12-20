السنيورة: الامتحان الأول لرئيس الحكومة المكلف الإتيان بمجموعة مستقلة عن الأحزاب

قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، فؤاد السنيورة، إن الامتحان الأول لرئيس الحكومة المكلف، حسن دياب، «الإتيان بمجموعة من الأشخاص منسجمة ومتعاونة فيما بينها ومستقلة تمام الاستقلال عن الأحزاب المختلفة، لتستطيع معالجة المشكلات بقدر كبير من التبصر».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الخميس، أن «المسؤولية كبرى تتطلب ليس فقط أناسًا لم يكن لهم خبرة عملية في الحكم وإنما لديهم أداء متميز يتمكنون من خلاله إنجاز العمل»، مؤكدًا أن أهم الأولويات أن تكون الحكومة بأعضائها جميعهم مستقلون.

وأردف: «يجب أن يكون هؤلاء الوزراء كما أراد الشباب المتظاهرون منذ أكثر من 60 يومًا ومازالوا في الشوارع يطالبون بحكومة نظيفة من أشخاص مستقلين»، لافتًا إلى أن المشكلة التي مر بها لبنان على مدى السنوات الماضية هي التقاسم بين الأحزاب السياسية.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، قدمت على إثرها الحكومة برئاسة سعد الحريري استقالتها.

وكلف الرئيس اللبناني، ميشال عون، حسان دياب بعد حصوله على الأغلبية النيابية، مساء أمس الخميس، بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة سعد الحريري المستقيل.