محافظ الغربية يفاجئ محال بيع السلع الغذائية في جولة ليلية

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة ليلية مفاجئة في شوارع مدينة طنطا، رافقه خلالها الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا؛ لمتابعة مدى توفر السلع الغذائية وخاصة الأساسية في الأسواق ومحال بيع السلع بالجملة والتجزئة، مع وضع أسعار لكافة السلع المباعة داخل تلك المحال.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ عددا من تلك المنافذ والمحال بشوارع النحاس، وعثمان بن عفان، والنادي، والفاتح، وترعة سنارة، ودوران الجملة، ودوران النادي، وابن الفارض، ومصطفى كامل، والمديرية وشارع الأشرف.

وشدد رحمي على أصحاب تلك المنافذ والمحال بوضع أسعار كافة السلع بشكل واضح للجمهور، موجهاً رئيسي حي أول وثان طنطا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من مديريات الصحة والتموين والبيطري ومباحث التموين؛ لمواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.

يذكر أن محافظ الغربية قد قام صباح اليوم بجولة لمتابعة بيع وتوافر السلع الغذائية بمركزي طنطا وكفر الزيات، ضمن جولاته المستمرة لمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بالمتابعة اليومية لهذا الملف.