قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، إن هناك حاجة لتبادل الآراء والنقاش بين مختلف الدول لحل الأزمة.



وأضاف في كلمته بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن العراق حريص على تعزيز مبدأ الحوار والتشاور مع مختلف الأطراف.



وأكّد أن حكومته تتبنى نهجا يقوم على التشارك مع مختلف الدول، بما في ذلك عبر إقامة العديد من المشروعات في هذا الصدد، مشددا على أهمية الترابط والتكامل الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة التي تقوي روابط الأخوة بين الدول والشعوب.



وعبر عن السعي للتحول إلى دول مصنعة، عبر إنشاء مناطق صناعية مشتركة، تعزز من قدرات الدول وتحقق القيمة المضافة ضمن سلسلة متكاملة قادرة على المنافسة عالميا.



ويعقد المؤتمر بمشاركة مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان، وتركيا وإيران وفرنسا، يتتناول 5 ملفات بارزة يأتي على رأسها الأوضاع في العراق ولبنان وسوريا ومكافحة الإرهاب وأمن الغذاء والطاقة والملف النووي الإيراني.



وتعقد القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تليها جلسة مغلقة، وذلك بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.