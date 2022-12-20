شدد وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، على التزام بلاده بالوقوف إلى جانب العراق في دعم استقراره وسيادته وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى.

وقال خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانية باستضافة الأردن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء: "لن ندّخر أي جهد في ترجمة الشراكة مع دول المؤتمر على أرض الواقع انطلاقا من إيمان السعودية التام بأن نماءها ورخاءها يرتبط ارتباطا وثيقا بنماء ورخاء جيرانها والمنطقة أجمع".

وأضاف أن المملكة ترفض الاعتداء على أي شبر من أراضي العراق وتقف معه في محاربة الإرهاب والتطرف.

وأكّد أن السعودية تقف جنبا إلى جنب مع العراق لصون استقراره وحفظ سيادته ودعم جهوده التنموية واستعادة مكانته التاريخية أرضا للحضارة والعلم والمعرفة والنهوض به إلى مرحلة جديدة تقدم المصلحة الوطنية فيها على أية اعتبارات أخرى.

وعبر فرحان عن إشادة السعودية بالإرادة السياسية لدى جمهورية العراق والمتمثلة في عزم دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على مواجهة التحديات وتكريس الأمن والاستقرار لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب العراقي.

وانطلقت الثلاثاء، في البحر الميت، أعمال الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بدعوة من الملك عبدالله الثاني، وبالتنسيق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبحضورهما.

وعقدت القمة على مرحلتين، الأولى مفتوحة ثم فترة استراحة تلها جلسة مغلقة؛ بهدف مساعدة العراق على توفير الأمن والازدهار، إلى جانب بحث قضايا المنطقة.