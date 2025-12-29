كييف: القوات الروسية أعدمت أسيري حرب أوكرانيين ميدانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجه المدعون العامون الأوكرانيون في منطقة دونيتسك، التي تخضع في معظمها للاحتلال الروسي، اليوم الاثنين، اتهامهم مجددا للقوات الروسية بإعدام أسيري حرب أوكرانيين ميدانيا.

وقال المدعون العامون، في بيان رسمي، إن الجنود الروس أسروا جنديين أوكرانيين في بلدة شاخوفه، قرب مدينة بوكروفسك التي تشهد معارك عنيفة، وأجبروا أحدهما على خلع ملابسه.

وأضاف المدعون العامون أن الجنود الروس "أطلقوا النار على المدافعين العزل وقتلوهما".

وتابع البيان أن الجندي الأوكراني الثاني جرى تجريده من ملابسه بعد مقتله.

وأشار المدعون إلى أنه تم فتح إجراءات التحقيق في جرائم حرب.

وتتصدى أوكرانيا لحرب روسية شاملة منذ فبراير 2022. وقد اتهمت كييف مرارا القوات الروسية بانتهاك اتفاقية جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، كما وثقت السلطات الأوكرانية عدة حالات إعدام فوري دون محاكمة لأسرى حرب.