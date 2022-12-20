كشف مكتب التمثيل التجاري في لندن عن ارتفاع صادرات مصر من الخضراوات خلال الفترة (يناير-سبتمبر) 2022 بنسبة 1.9% لتحقق 48.6 مليون جنية إسترليني مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التي نظمها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن سوق المملكة المتحدة لعرض وتغطية بعض النقاط التي تهم عدد كبير من مصدري الحاصلات الزراعية، وقد شارك في الندوة حوالي 50 شركة من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

واستعرض رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن، الوزير مفوض تجاري تامر مصطفى، أهم ملامح السوق البريطاني والخطوات التي يجب اتخاذها عند رغبة الشركات المصرية العاملة في مجال إنتاج الحاصلات الزراعية بالتصدير إلى المملكة المتحدة.

وقام الوزير المفوض بعرض تقديمي مفصل حول سوق الخضراوات والفاكهة في المملكة المتحدة تضمنت بيانات التجارة الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة بشكل عام وللخضر والفاكهة بشكل خاص والإنتاج المحلي البريطاني من الخضروات والفاكهة، وموقف الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة في السوق البريطانية والدول المنافسة لأهم بنود الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة في المملكة المتحدة والجمارك والحصص الجمركية المطبقة على الواردات المصرية من الخضراوات والفاكهة.

من جانبه، أوضح السكرتير الثالث التجاري، أحمد صلاح، أنه وفقا لبيانات التجارة بين البلدين فقد ارتفعت الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة إلى المملكة المتحدة خلال عام 2021، بنسبة 31% لتحقق 215 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2021 مقارنة بـ 164 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2020.

واستحوذت بعض بنود الحاصلات الزراعية المصرية من الخضراوات والفاكهة على نصيب سوقي كبير في إجمالي واردات بريطانيا من بينها البصل بنسبة 20% تقريبًا، والبطاطا بنسبة 15% تقريبًا، والفاصوليا بنسبة 15% والبازلاء بنسبة 10.4% والبرتقال الطازج بنسبة 21% تقريبًا والفراولة الطازجة بنسبة 20% تقريبًا والعنب الطازج بنسبة 9.4% وذلك خلال عام 2021.

كما عرض مكتب التمثيل التجاري في لندن على المشاركين في الندوة أهم الدول المنافسة لأهم بنود الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة في المملكة المتحدة والإجراءات والمتطلبات الفنية للتصدير والمستندات المطلوبة عند التصدير للمملكة المتحدة، ونقاط الدخول للسلع الزراعية في المملكة المتحدة، وشرح لآليات سوق البقالة وتجارة التجزئة في المملكة المتحدة و أهم المعارض المتخصصة في السلع الزراعية في المملكة المتحدة.

وفي نهاية الندوة، قام المكتب بالرد على عدد من الاستفسارات الخاصة بأعضاء المجلس وإفادتهم بعدد من النقاط المهمة التي يتعين على الشركات أخذها في الاعتبار عند النفاذ للسوق البريطاني.