 غدا.. هاني شاكر يطرح أحدث أغانيه «فرق الإحساس» - بوابة الشروق
الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 8:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

غدا.. هاني شاكر يطرح أحدث أغانيه «فرق الإحساس»

مصطفى الجداوي
نشر في: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 8:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 - 8:26 م

يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر، لطرح أحدث أغانيه بعنوان «فرق الإحساس»، غداً الساعة 5 مساءً عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات إسماعيل رأفت، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل.

ونشر هاني شاكر البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة، التي تحمل اسم «فرق الإحساس»، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، ويظهر في البوستر بنيولوك مختلف، حيث ارتدى بدلة سوداء ووضع على رأسه قبعة تشبه تلك الخاصة بالفنان العالمي مايكل جاكسون، أخفت نصف وجهه.

ويستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلين في ليلة رأس السنة بلبنان، الأولى يوم 30 ديسمبر الجاري، والثانية يوم 31 ديسمبر، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك