يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر، لطرح أحدث أغانيه بعنوان «فرق الإحساس»، غداً الساعة 5 مساءً عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات إسماعيل رأفت، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل.

ونشر هاني شاكر البوستر الرسمي لأغنيته الجديدة، التي تحمل اسم «فرق الإحساس»، عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، ويظهر في البوستر بنيولوك مختلف، حيث ارتدى بدلة سوداء ووضع على رأسه قبعة تشبه تلك الخاصة بالفنان العالمي مايكل جاكسون، أخفت نصف وجهه.

ويستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفلين في ليلة رأس السنة بلبنان، الأولى يوم 30 ديسمبر الجاري، والثانية يوم 31 ديسمبر، ومن المقرر أن يقدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة.