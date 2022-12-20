العاهل المغربي يمنح منتخب بلاده أوسمة ملكية

استقبل ملك المغرب محمد السادس، اليوم الثلاثاء، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد أدائهم المتميز في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.



وجاء الاستقبال بعد الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه منتخب المغرب، في بطولة كأس العالم، بعد بلوغه الدور نصف النهائي، في أول تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية، في نهائيات تلك المناسبة الرياضية العالمية.



وخلال الحفل منح العاهل المغربي، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، ولاعبي المنتخب الوطني الذين كانوا مرفوقين بأمهاتهم، بأوسمة ملكية، وفقا لوكالة أنباء المغرب العربي.



ومنح الملك فوزي لقجع ووليد الركراكي بوسام العرش من درجة قائد، كما منح وسام العرش من درجة ضابط لاعبي المنتخب الوطني.



وفي نفس السياق، أعطى الملك تعليماته، من أجل تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني، وذلك تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قدموه.



والتقط العاهل المغربي وولي عهده صورة تذكارية مع أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم وأمهات اللاعبين الحاضرات.



وعاد أعضاء المنتخب المغربي إلى وطنهم، عشية اليوم الثلاثاء، حيث استقبلهم سكان الرباط وسلا والمدن المغربية الأخرى استقبالا بحرارة ودفء.



ومنذ وصولهم إلى مطار الرباط- سلا، وعلى طول الطريق، حرصت الجماهير الحاضرة بأعداد غفيرة على تحية أسود الأطلس والإشادة بشجاعتهم وقتاليتهم.