طاقم تحكيم نسائي لمباراة الأهلي وأوراوا في مونديال الأندية

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية طاقم تحكيم مباراة الأهلي وأوراوا ريد دياموندز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال.

ويلاقي الأهلي نظيره أوراوا ريد دياموندز، الجمعة المقبل، على ستاد الملك عبد الله الفيصل، في تحديد صاحب الميدالية البرونزية في مونديال الأندية.

وأسندت اللجنة المنظمة إدارة مباراة الأهلي وأوراو ريد دياموندز للحكمة الأمريكية توري بينسو، تعاونها مواطنتيها بروكي مايو، وكاثرين نسبيت، بينما يتواجد على تقنية الفيديو "فار" جاك جاك نادالا.

وكان الأهلي قد خسر في الدور نصف النهائي من فلومينينسي البرازيلي بثنائية دون رد، بينما خسر أوراوا من مانشستر سيتي.