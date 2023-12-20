الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يحاصر مركز إسعاف في جباليا ويواصل استهداف الطواقم الطبية

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قال عبدالجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مركز إسعاف في جباليا، ويقطع الاتصالات عنه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال يواصل أيضا استهداف الطواقم الطبية والمستشفيات في غزة.

ودعا إلى إدخال مزيد من المساعدات الطبية للتمكن من تقديم الخدمات للمصابين والمرضى.

وتابع: «نعاني من قلة الوقود اللازمة لتشغيل سيارات الإسعاف بالقطاع، ولدينا 18 سيارة تعمل في المناطق التي تشهد قصفا مكثفا في غزة».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء لنحو 20 ألفا، بجانب أكثر من 52 ألف إصابة.