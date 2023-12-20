أمير الكويت مشعل الصباح يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

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أدى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية، في جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الأربعاء عملا بالمادة (60) من الدستور.

وتلا أمير الكويت اليمين: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

واستنادا إلى المادة (60) من الدستور "يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين".

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد نادى في اجتماع استثنائي السبت الماضي بحضرة مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

ويعد مشعل الأحمد الجابر الصباح الحاكم الـ17 لدولة الكويت وفق الدستور وقانون توارث الإمارة خلفا للأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية السبت الماضي.

وقد نعى الديوان الأميري يوم السبت الماضي، الأمير الراحل نواف الأحمد الجابر الصباح، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.