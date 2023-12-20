عبد الملك الحوثي: جيش الاحتلال جعل من المستشفيات هدفا معلنا لعملياته العسكرية

قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي جعل من المستشفيات هدفا معلنا لعملياته العسكرية.

وأضاف في كلمة له، اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال يقتل ويدمر ويستهدف الجرحى والمرضى في المستشفيات، وارتكب جرائم بشعة بحق الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه عندما يفشل جيش الاحتلال في معركة ميدانية يلجأ للقصف العشوائي على المدنيين، كما يواصل الحصار الشديد ويجوّع ويمنع وصول الأدوية إلى المدنيين.

وتابع: «جيش الاحتلال تعامل بوحشية تامة ونزعة إجرامية وحقد وعداء شديد، و(الجانب) الأمريكي يشترك مع جيش الاحتلال في العدوان على غزة بخبرائه ومستشاريه».

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تزوّد جيش الاحتلال بمقاتلات وأسلحة محرمة دوليا منها الفوسفور الأبيض، ما يجعلها شريكا في ما يحصل في فلسطين من جرائم مروعة.

ويواصل جيش الاحتلال شن عدوان على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ردا على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على الفلسطينيين.

ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء لنحو 20 ألفا، بجانب أكثر من 52 ألف إصابة.