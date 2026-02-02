سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- الوثائق كشفت زيارة ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في السويد جوانا روبنشتاين منزل المليادير الأمريكي في الكاريبي عام 2012

استقالت ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في السويد جوانا روبنشتاين، من منصبها بعد ورود اسمها في وثائق جديدة تتعلق بالملياردير الراحل جيفري إبستين، المدان بإدارة شبكة دعارة بالولايات المتحدة.

وعقب إعلان نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش، الجمعة، عن نشر أكثر من 3 ملايين ملف جديد متعلق بتحقيقات قضية إبستين، كشفت الوثائق أن روبنشتاين زارت منزل إبستين في منطقة الكاريبي عام 2012.

وذكرت صحيفة "إكسبريسن" السويدية، الاثنين، أن روبنشتاين استقالت من منصبها في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

وأكدت مسئولة الاتصالات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في السويد أولريكا بيلين لصحيفة "إكسبريسن"، خبر الاستقالة، قائلة: "اختارت جوانا ترك منصبها بنفسها".

وكانت روبنشتاين قد صرحت لـ"إكسبريسن" بأنها لم تلتقِ إبستين إلا مرة واحدة، وقالت: "كنا في إجازة مع أسرتي، ودعانا إبستين. كان لقاء اجتماعيا. كان ذلك لقائي الأول والأخير به".

وكشفت الوثائق التي نُشرت حديثا عن مراسلات إلكترونية لروبنشتاين مع إبستين من عام 2012.

وقالت روبنشتاين في إحدى الرسائل: "شكرا لك على الغداء الرائع في ذلك المكان الساحر. سررتُ بلقائك أخيرا وجها لوجه".

وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.

وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.