الكوكى يعلن تشكيل المصرى لمواجهة فريق زد بالدورى

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة التونسي نبيل الكوكى عن تشكيل فريقه لملاقاة فريق زد اف سى فى الاسبوع 17 من المرحلة الأولى لدورى نايل والمقرر إقامتها فى الخامسة مساءا على ستاد السويس الجديد .

وجاء التشكيل على النحو التالى : محمود حمدى لحراسة المرمى ، عبد الوهاب نادر ، محمد هاشم ، أحمد أيمن منصور ، عمرو سعداوى ، محمود حمادة ، عمر الساعى ، منذر طمين ، كريم بامبو ، أحمد شرف ، صلاح محسن .

وعلى مقاعد البدلاء يحتفظ الكوكي بكل من: عصام ثروت ، كريم العراقى ، خالد صبحى ، مصطفى أبو الخير ، محمد الشامى ، أحمد القرموطى ، عميد صوافطة ، كينجسلي ايدوو ، عبد الرحيم دغموم .