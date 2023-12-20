متحدث القسام: قتل 25 جنديا وإصابة العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي بجروح متفاوتة

أعلن "أبو عبيدة" المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، تمكن مقاتلي الحركة خلال الـ72 ساعةً الأخيرة، من تدمير 41 آلية عسكرية إسرائيلية كليًا أو جزئيًا.

ولفت أبو عبيدة، في بيان لها منذ قليل، إلى تأكيد المقاتلين قتل 25 جندياً وإصابة العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي بجروح متفاوتة، واستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر، واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

وأشار إلى تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود، ودكّ مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كل محاور القتال في قطاع غزة.

وأضاف أن المقاتلين "أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة".