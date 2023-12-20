الطائرات الإسرائيلية تقصف أطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان

نفّذت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات، اليوم الأربعاء، استهدفت أطراف البلدات الحدودية في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية نفّذت صباح اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت أطراف بلدة "عيتا الشعب"، حيث ألقت عددا من صواريخ جو -أرض على المنطقة التي ارتفعت منها سحب الدخان الكثيف.

كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على أطراف بلدة "رامية"، والمنطقة الحرجية الواقعة بين بلدتي "عين ابل" و"بنت جبيل".

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان، صباح اليوم، اثنين من عناصرها من بلدتي "عيتا الجبل" وبليدا في جنوب لبنان، ليرتفع عدد القتلى الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 116.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أغار، مساء أمس الثلاثاء، على "جبل اللبونة" جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية المنطقة.

وليل أمس أطلقت القوات الإسرائيلية القنابل الحارقة والضوئية على "جبل اللبونة" و"جبل العلام"، وسط استمرار تحليق الطيران الاستطلاعي فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق وفوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي ليلا أطراف بلدة "حولا" و"وادي السلوقي"، والأطراف الشرقية لبلدة "بليدا" الحدودية جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

ونزح عدد كبير من سكان المناطق الحدودية جنوب لبنان اتجاه مناطق أكثر أمنا في الجنوب بسبب تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر "حزب الله".

وحسب أرقام المنظمة الدولية للهجرة على موقعها على منصة " إكس"، نزح بين الثامن أكتوبر الماضي و الخامس من ديسمبر الحالي حوالي 58 ألفا و835 شخصا غالبيتهم من مناطق جنوب لبنان ومناطق أخرى في البلاد بسبب الأحداث على الحدود الجنوبية.