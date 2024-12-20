كلية التربية تنظم احتفالية بعيد الطفولة في الوادي الجديد

نظم قسم تربية الطفل في كلية التربية بجامعة الوادي الجديد احتفالية بعنوان "عيد الطفولة"، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأولياء أمور الطالبات والأطفال.

وأكد الدكتور ماهر زنقور، عميد كلية التربية بالوادي الجديد، على الترابط الوثيق بين الكلية والمجتمع المحيط، وهو ما يظهر جليًا في حرص الكلية على مواكبة الاحتفالات العالمية، ومن بينها احتفالات أعياد الطفولة، مؤكدًا على استمرار دعم إدارة الجامعة للكلية في مختلف أنشطتها.

وأوضح أن الاهتمام بالطفل يعد أحد المحاور الرئيسية في بناء غد مشرق، فالأطفال هم الأجيال الواعدة التي ستتحمل راية المستقبل وتقوده إلى التنمية والتقدم، وجزء لا يتجزأ من المجتمع.

كما ناشد كافة الكوادر وأعضاء هيئة التدريس بالكلية بمواصلة العمل والجهد والعطاء.

وأشار إلى أن الاحتفالية تتضمن فقرات فنية، وعروضًا مسرحية، وفقرة لكورال أطفال تهدف إلى غرس قيم المواطنة لدى أطفال ما قبل المدرسة.

وقدمت طالبات الكلية بعض الفقرات الغنائية، وحرص الأطفال على المشاركة بالفقرات الفنية.