تعرف على نتائج قرعة ملحق المؤتمر الأوروبي

أسفرت قرعة الملحق الفاصل، المؤهل لدور ال16 بدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، التي أقيمت اليوم الجمعة بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في مدينة نيون السويسرية، عن المواجهات التالية:

باتشيكا توبولا الصربي مع ياجلونيا البولندي

مولده النرويجي مع شامروك روفرز الأيرلندي

سيلجي السلوفيني مع أبويل نيقوسيا القبرصي

أومونيا القبرصي مع بافوس القبرصي

فيكينجور ريكيافيك الأيسلندي مع باناثانيكوس اليوناني

بوراتس بانيا لوكا البوسني مع ليوبليانا السلوفيني

جينت البلجيكي مع ريال بيتيس الإسباني

كوبنهاجن الدنماركي مع هايدنهايم الألماني

ووفقا للائحة البطولة، صعدت الأندية التي احتلت المراكز الثمانية الأولى، في ترتيب مرحلة الدوري للمسابقة القارية، إلى دور ال16 مباشرة، وهي:

تشيلسي الإنجليزي وفيتوريا جيماريش البرتغالي ورابيد فيينا النمساوي وفيورنتينا الإيطالي ويورجورن السويدي ولوجانو السويسري وليجيا وارسو البولندي وسيركل بروج البلجيكي.

وفي المقابل، بات يتعين على الأندية صاحبة المراكز من التاسع إلى ال16، خوض ملحق فاصل من مباراتي ذهاب وإياب، أمام الفرق الحاصلة على المراكز من ال17 إلى ال24، لتحديد الفرق الثمانية الأخرى الصاعدة لدور ال16.

وودعت الفرق، من المركز ال25 إلى ال36، المسابقة من الدور الأول.