شيع الآلاف من أهالي قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا، جنازة 4 من شباب القرية الذين لقوا مصرعهم أثناء عملهم في بيارة للصرف الصحي بإحدى قرى مركز شبين الكوم.

وخيمت حالة من الحزن على أهالي قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية بعد علمهم بوفاة 4 شباب من أبناء القرية في حادث مأسوي وقع في بيارة صرف صحي بقرية الماي التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

الضحايا هم: محمد كارم (24 عامًا)، محمد رأفت أبو عيسى (27 عامًا)، جمال مصطفى الفقي (30 عامًا)، ومحمد رجب إسماعيل (30 عامًا)، وهم كانوا يعملون لصالح أحد المقاولين في المنطقة.

وقد أسفر الحادث عن إصابة شخصين آخرين باختناق، تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. والمصابون هما: محمد سامي إسماعيل (42 عامًا) من مركز طنطا، وإسلام البسيوني (32 عامًا) من دكما مركز شبين الكوم.

كانت القرية قد اتشحت بالسواد في حزنة على هؤلاء الشهداء الذين كانوا يتمتعون بسمعة طيبة وأخلاق حسنة، حيث كانوا يقيمون في نفس الشارع وكانوا محبين لبعضهم البعض. كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الغربية صور الضحايا داعين لهم بالرحمة والمغفرة.

خرج أهالي القرية منذ فجر اليوم في انتظار وصول الجثامين لتأدية صلاة الجنازة عليهم ودفنهم عقب صلاة الجمعة في مسقط رأسهم، وذلك بعد انتهاء التحقيقات من قبل جهات التحقيق بمركز شبين الكوم وصدور التصاريح اللازمة.

وكان محمد جبران، وزير القوى العاملة، قد وجه وكيل وزارة القوى العاملة بالمنوفية بمتابعة حادث وفاة أربعة عمال وإصابة اثنين آخرين أثناء تنظيف بيارة صرف صحي، التي شهدت اختناقهم بعد سقوطهم داخلها أثناء قيامهم بأعمال التنظيف. كما وجه الوزير بمتابعة ملابسات الحادث، والتأكد من مدى تطبيق إجراءات السلامة والاحتياطات في مثل هذه الأعمال.

كما أشار الوزير إلى ضرورة تحديد المسؤولية عن الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، لصرف تعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و20 ألف جنيه للمصاب.

من جانبه، تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع وإصابة 6 عمال داخل بيارة صرف صحي بقرية الماي، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث. وقد تم انتشال جثامين الضحايا الأربعة ونقل المصابين للمستشفى.

وذكر شهود العيان أن الحادث وقع عندما حاول الضحايا إنقاذ أحد زملائهم داخل البيارة فأصيبوا جميعًا بالاختناق.

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