بوتين يعرض إجراء محادثات مع ترامب فيما يدافع عن غزوه لأوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده للتفاوض من أجل إنهاء الحرب الدائرة منذ نحو ثلاث سنوات في أوكرانيا، فيما تحدث بنبرة جريئة عن حربه على أوكرانيا بقوله إنه كان ينبغي أن يحتلها مبكرا .

وقال بوتين، في مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو اليوم الخميس، ردا على سؤال من شبكة "إن بي سي" الأمريكية إنه مستعد أيضا لتقديم تنازلات.

وقال الرئيس الروسي إن "السياسة هي فن التسوية"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول الحلول الوسط المحتملة.

ومن ناحية أخرى، جدد بوتين اتهامه لأوكرانيا بعرقلة المفاوضات.

وأشار بوتين، الذي أمر بشن غزو شامل لأوكرانيا في فبراير 2022، إلى فشل اتفاق حاولت موسكو وكييف التوصل إليه في إسطنبول بعد وقت قصير من بداية الحرب.

وقال بوتين إن أوكرانيا رفضت الاتفاق في نهاية المطاف تحت ضغط من الغرب.

كما لم يستبعد بوتين عقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب. ومع ذلك، فهو لا يعرف متى يمكن أن يعقد مثل هذا الاجتماع.

وقال بوتين "لم أتحدث معه منذ أربع سنوات"، مضيفا أنه حتى الآن لم ترد أي مقترحات من فريق ترامب لعقد اجتماع.

وأضاف بوتين: "إنني مستعد بالطبع في أي وقت. وسأكون مستعدا لمقابلته إذا كان يريد"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وذكر ترامب أنه يرغب في وضع حد لحرب روسيا في أوكرانيا حتى قبل أن يتولى منصبه لولايته الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني.

وأشار ترامب يوم الاثنين الماضي إلى أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يجب أن يكون "مستعدا لإبرام اتفاق" وبدا أنه يقلل من قيمة الأرض التي احتلتها روسيا منذ أمر بوتين بشن الغزو الشامل في فبراير 2022.

وأضاف ترامب أنه يرغب في ان يكون بوتين مستعدا للموافقة على اتفاق أيضا. ولم يشر الرئيس الأمريكي المنتخب إلى كيفية إحضار الطرفين إلى طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب التي شنها بوتين، وماهى الشروط التي يتم ذلك على أساسها .