الزراعة: تحسين معيشة صغار المزارعين والمربين والمنتجين يساهم في انخفاض الأسعار

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بالعمل على تطوير الإنتاج الحيواني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، مساء الجمعة، أن الوزارة تعمل على المشروع القومي للبتلو ومشروع تحسين السلالات.

وشدد على أهمية هذه المشروعات من أجل تحسين الكفاءة الإنتاجية للمربين، وزيادة أعداد الرؤوس، وهو ما تم تحقيقه وإنجازه بالفعل، لافتًا إلى العمل حاليًا على تطوير إنتاجية هذه الرؤوس من خلال أساليب التلقيح الاصطناعي، مما يساهم في التحسين التدريجي للإنتاجية لدى الفلاحين والمربين والمنتجين.

وأشار إلى أن هذا الأمر ينعكس بشكل كبير على توافر اللحوم والألبان في الأسواق، بجانب تحسين دخل الفلاح، ويوفر فرصة جيدة لتحسين معيشة صغار المزارعين والمربين والمنتجين.

ونوه بأنه كلما استمر تحسين دخل هذه الفئة، فهذا يعني استمرارهم في العملية الإنتاجية وتوفير منتجات للمواطنين، وانخفاض الأسعار.

وجرى توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، لتنمية الثروة الحيوانية والتصدي للتغيرات المناخية، حيث وقع على البروتوكول علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد للفاو والمدير الإقليمي للمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة.

ويستهدف البروتوكول دعم المنتجين للتكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن تعزيز إجراءات الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تدابير صحة الحيوان التي تهدف إلى التخفيف من ظهور الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، وتحسين إنتاجية القطاع الحيواني والزراعي في مصر، والذي ستقوم بتنفيذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية والجهات المعنية الأخرى، في إطار التزام الفاو بمساعدة البلدان على التوصل إلى القضاء التام على الجوع، بموازاة مواجهة تغير المناخ من خلال تحسين إدارة النظم الخاصة بالثروة الحيوانية. ويمول المشروع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بمنحة قيمتها 4 ملايين يورو.