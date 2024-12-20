استقبل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة، معبرًا عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدًا بما حققته وزارة الأوقاف من إنجازات على المستوى الدعوي والفكري، وعلى مستوى عمارة بيوت الله.

من جانبه، رحب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالسيد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، معبرًا عن سعادته بهذا اللقاء، وباذلاً لسيادته كل التحية والتقدير.

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يفتتحان مسجد تنمية المجتمع بقرية البجلات، مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، بعد إحلاله وتجديده، إذ تبلغ مساحته الإجمالية ١٢٠٠ متر، وبلغت مساحة صحن المسجد ١٠٠٠ متر، وملحق به مصلى للسيدات، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.

وحضر مراسم الاستقبال من جانب محافظة الدقهلية، الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ؛ والسيد اللواء محمد صلاح، السكرتير العام؛ سيادة النائب سيد سمير عضو اللجنة العامة بمجلس النواب، وفضيلة الدكتور صفوت نظير، مدير مديرية أوقاف الدقهلية.