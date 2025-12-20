وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جزر القمر لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة

على هامش أعمال المؤتمر الوزاري الروسي-الأفريقي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم السبت محمد مباي، وزير خارجية جزر القمر، حيث تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير عبد العاطي عمق العلاقات التي تجمع مصر وجزر القمر، مشددًا على التزام مصر بدعم جزر القمر في مختلف المجالات بما يعزز الاستقرار والتنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية البناء على ما تحقق من تعاون في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم، والصحة، والبنية التحتية، والطاقة، والتشييد والبناء.

وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المصرية في جزر القمر، مؤكداً حرص مصر على تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين.

كما أشار إلى استعداد مصر لدعم الجهود القمرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال نقل الخبرات المصرية وبرامج بناء القدرات والتدريب عبر الدورات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى جانب المنح التعليمية المقدمة من الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي.

وعلى الصعيد الإقليمي، بحث الوزيران آليات تعزيز التنسيق المشترك في الإطار الثنائي والمحافل الإقليمية والدولية، ولاسيما في إطار الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، واتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق لدعم القضايا الأفريقية وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في القارة.