وزير الخارجية: إجماع روسي إفريقي على أهمية التحضير لقمة 2026 وخطة عمل حتى 2029

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن كلمات وزراء الخارجية المشاركين في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية أجمعت على أهمية هذه الشراكة وضرورة الإعداد الجيد للقمة الثالثة المقرر عقدها عام 2026.

وأضاف خلال لقاء مع درية عاطف مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، أن المشاركين شددوا على ضرورة إعداد خطة عمل تغطي الأعوام من 2026 حتى 2029، تمهيدًا لإقرارها خلال القمة المقبلة.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المؤتمر تضمن أيضًا عملية جرد وتقييم لما تحقق منذ انعقاد قمة سان بطرسبورغ، بما يسهم في البناء على النجاحات السابقة ومعالجة التحديات.

وترأس وزير الخارجية، السبت، الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية بالاشتراك مع سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، والسيد تيتي أنطونيو، وزير خارجية جمهورية أنجولا، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وألقى وزير الخارجية كلمة مصر فى الاجتماع الوزاري المنعقد لأول مرة في القارة الأفريقية، حيث أكد أن الاجتماع يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع القارة الأفريقية بروسيا الاتحادية، مشيرا الى ما تحمله هذه العلاقات من شراكة وآفاق واعدة للتعاون والعمل المشترك.