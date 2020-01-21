رئيس أرمينيا: نتطلع إلى بناء علاقات متينة مع دولة الإمارات

أكد رئيس أرمينيا، أرمين ساركيسيان، اليوم الثلاثاء، تطلع بلاده إلى بناء علاقات متينة مع دولة الإمارات، تستند إلى القيم المشتركة التي تجمع بين الشعبين الصديقين في التسامح واحترام المعتقدات والتعايش الإنساني.

وقال سركيسيان - في حواره مع وكالة أنباء الإمارات (وام) - إن تعزيز التواصل بين الدول بغض النظر عن الدين والعرق واللون، يسهم في نشر قيم التسامح في العالم وبناء علاقات قائمة على الحوار والتفاهم وفق قيم راسخة من المحبة والصداقة.

وأعرب عن تقديره الكبير للدور الذي تقوم به دولة الإمارات بالعالم في نشر قيم التسامح وتعاليم الدين الإسلامي، مؤكدا أهمية احترام الثقافات والديانات والقيم الآخرى والتعايش والتعاون معا.

وقال إن التسامح يتمثل في إظهار الحب إلى الأشخاص المختلفين عنك، وإن دولا مثل أرمينيا والإمارات يمكنها أن تكون مثالا للتعايش في محبة وصداقة.

وتوجه الرئيس الأرميني بالشكر لقيادة دولة الإمارات، لاستضافة الجالية الأرمينية وبناء الكنائس حتى يستطيعوا ممارسة شعائرهم الدينية، مؤكدا العلاقات المتميزة بين أرمينيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وسلط الضوء على أهمية منطقة الخليج بالنسبة لبلاده، وأبدى تطلعه لتعزيز تلك العلاقات لا سيما في مجالات السياحة وحلول الطاقة والمناخ.

ونوه الرئيس أرمين ساركيسيان، إلى مزايا عقد شراكات مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي وقال : "بإمكانك ممارسة النشاط الاقتصادي في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد إذ لا وجود للجمارك أو الضرائب الإضافية فيما بينها" .. مشيرا إلى توقيع دول من خارج منطقة أوراسيا مثل سنغافورة، على اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد، فيما وقعت أرمينيا على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي في 2017.