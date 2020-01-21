قائد يمني: جاهزون لدعم الجيش في المعارك ضد الحوثيين في جبهة نهم

أكد قائد ألوية حراس الجمهورية في اليمن العميد طارق محمد عبدالله صالح اليوم الثلاثاء، جاهزية قواته لدعم المعركة ضد ميليشا الحوثي في الضواحي الشرقية للعاصمة صنعاء وسط البلاد، والتي تشهد معارك شرسة بين الجيش الوطني والميليشيات.

وقال العميد طارق صالح وهو نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ـ في تغريدة له على تويتر، حسبما أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية ـ "‏قلوبنا وعقولنا مع الأبطال في جبهة نهم، والذين يسجلون الآن صفحة لابد أن تكون خالدة في معركة اليمنيين لاستعادة دولتهم وجمهوريتهم".

وأضاف "جاهزون لدعم وإسناد المعركة الوطنية التي يخوضها أبطال اليمن في نهم بكل ما نستطيع وكل ما نملك"، داعيا كل اليمنيين إلى التوحد خلال هذه المعركة.