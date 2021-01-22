قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكتين المتعاقد عليهما مع شركة Royal IHC الهولندية، أحدهما ستصل في مارس 2021، والثانية في مايو أو يونيو من نفس العام.



وأضاف ربيع، في لقاء ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن الكراكة الأولى مهاب مميش والثانية حسين طنطاوي، تصل كل منهما إلى 35 مترًا في القاع، وتستطيع الحفر في القاع الصخري والصلب.



وأوضح أن الكراكتين كلفا الهيئة ستة مليارات جنيه، مضيفًا أن هناك اتفاقيات مع المقاولين العرب للعمل معها بعد انتهاء جائحة كورونا.





