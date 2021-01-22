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فيديو.. رئيس قناة السويس: وصول الكراكة مهاب مميش مارس 2021

الفريق أسامة ربيع - ارشيفية
الفريق أسامة ربيع - ارشيفية
أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 11:54 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 11:54 م
قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الكراكتين المتعاقد عليهما مع شركة Royal IHC الهولندية، أحدهما ستصل في مارس 2021، والثانية في مايو أو يونيو من نفس العام.

وأضاف ربيع، في لقاء ببرنامج «نظرة»، الذي يقدمه حمدي رزق عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن الكراكة الأولى مهاب مميش والثانية حسين طنطاوي، تصل كل منهما إلى 35 مترًا في القاع، وتستطيع الحفر في القاع الصخري والصلب.

وأوضح أن الكراكتين كلفا الهيئة ستة مليارات جنيه، مضيفًا أن هناك اتفاقيات مع المقاولين العرب للعمل معها بعد انتهاء جائحة كورونا.



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