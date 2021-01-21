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عرضت فضائية «العربية»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى من موقع الانفجار الذي وقع في ساحة الطيران بوسط بغداد.

وسقط قتلى وجرحى، صباح اليوم الخميس، في انفجار قنبلة في ساحة الطيران، القريب من ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد.