الأكثر قراءة
مصدر أمني: تحديد هوية الأب المتهم بتجريد طفلته من ملابسها في الشارع بالدقهلية
مصدر أمني: فحص فيديو تجريد رضيعة من ملابسها في الشارع تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية
مجلس إدارة جهينة يقبل استقالة صفوان ثابت
وزير الري الأسبق عن سد النهضة: الأمر خطير للغاية ويهدد حياة الشعب المصري
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
نعملاغير مهتم
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية «العربية»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى من موقع الانفجار الذي وقع في ساحة الطيران بوسط بغداد.
وسقط قتلى وجرحى، صباح اليوم الخميس، في انفجار قنبلة في ساحة الطيران، القريب من ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد.
مصادر أمنية: 5 قتلى و7 جرحى في تفجير انتحاري بساحة الطيران وسط بغداد#العربية pic.twitter.com/pV8cXYGnGi
— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 21, 2021
مصادر أمنية: 5 قتلى و7 جرحى في تفجير انتحاري بساحة الطيران وسط بغداد#العربية pic.twitter.com/pV8cXYGnGi