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بالفيديو.. اللقطات الأولى من موقع الانفجار بوسط بغداد

نور رشوان
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 11:07 ص | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 11:07 ص

عرضت فضائية «العربية»، صباح الخميس، مقطع فيديو يرصد اللقطات الأولى من موقع الانفجار الذي وقع في ساحة الطيران بوسط بغداد.

وسقط قتلى وجرحى، صباح اليوم الخميس، في انفجار قنبلة في ساحة الطيران، القريب من ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد.

 


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