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لبنان يستنكر الهجوم الانتحاري المزدوج في بغداد

وزارة الخارجية اللبنانية - ارشيفية
وزارة الخارجية اللبنانية - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الخميس 21 يناير 2021 - 6:06 م | آخر تحديث: الخميس 21 يناير 2021 - 6:06 م
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بيانًا أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف العاصمة العراقية بغداد اليوم الخميس، والذي سقط ضحيته عدد من المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح.

ونقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الخميس، استنكرت «الخارجية اللبنانية» استهداف المواطنين الآمنين وزعزعة استقرار وازدهار جمهورية العراق الشقيقة.

وجددت الوزارة تضامن لبنان الكامل وتعاطفه مع جمهورية العراق، شعبا وحكومة، إثر هذا الاعتداء المفجع، مقدمة تعازيها الحارة للشعب العراقي عموما وذوي الضحايا خصوصا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وشهدت ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد، صباح الخميس، وقع تفجيرين انتحاريين، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العراقي، إن الاعتداء الإرهابي الذي وقع في وسط بغداد، نفذه انتحاريان فجرا نفسيهما، حين ملاحقتهما من قبل قوات الأمن.

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