حريق هائل يندلع في منشأة إنتاج بمعهد الأمصال الهندي

شب حريق هائل اليوم الخميس، في أحد مباني معهد الأمصال الهندي (إس أي أي) في مدينة بون الهندية.

بدأ الحريق بعد عصر اليوم في منطقة مانجاري بحرم معهد الأمصال الهندي، حسبما قال الضابط بإدارة الإطفاء براشانت رانبيز، مضيفا أن 15 من رجال الإطفاء كانوا في الموقع لمكافحة الحريق. وجرى إنقاذ ثلاثة أشخاص من المبنى.

وأضاف رانبيز: "فرقنا مازالت في الموقع للتأكد من عدم وجود المزيد من الأشخاص عالقين... لا نعلم بعد سبب الحريق أو مدى الأضرار بعد".

ولم يؤثر الحريق على المنشأة التي تنتج لقاح "كوفيدشيلد" المضاد لكوفيد-19 الذي حصل على ترخيص طارىء من هيئة تنظيم الدواء الهندية، بحسب ما ذكرته شبكة تلفزيون نيودلهي (ان دي تي في) نقلا عن مصادر من معهد الأمصال الهندي.

يشار إلى أن معهد الأمصال الهندي الذي تعرض للحريق هو أحد أكبر منتجي الأمصال في العالم. ويعتزم إنتاج مليار جرعة من لقاحات كورونا في العام المقبل، بحسب رئيسه التنفيذي آدار بوناوالا.