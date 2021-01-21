بابا الفاتيكان يعرب عن رفضه الهجوم الانتحاري المزدوج في بغداد

تلقى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، اليوم الخميس، برقية تعزية من قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الأول.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية «واع»، أن رئيس الجمهورية برهم صالح، تلقى برقية تعزية من قداسة بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الأول بعثها سكرتير دولة الفاتيكان الكاردينال بيتروا بارولين، معزياً بضحايا التفجيرين اللذين استهدفا ساحة الطيران ببغداد.

وفيما يلي نص البرقية:

لقد حزن كثيراً قداسة البابا فرنسيس عند سماعه بحدث الانفجار اليوم في ساحة الطيران، وهو يرفض هذا الفعل الخبيث والشنيع، ويصلي من أجل أرواح الموتى وعوائلهم، والجرحى، ولأفراد الطوارئ ممن يهتمون بهؤلاء الجرحى. ويرغب بأن الجميع سيظل يعمل من أجل تخطي العنف بأخوية وتضامن وسلام. البابا فرنسيس يدعو بركة الله العليّ بأن تنزل على الجمهورية جمعاء وعلى شعبها.

وشهدت ساحة الطيران القريبة من ساحة التحرير بوسط العاصمة العراقية بغداد، صباح الخميس، وقع تفجيرين انتحاريين، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العراقي، إن الاعتداء الإرهابي الذي وقع في وسط بغداد، نفذه انتحاريان فجرا نفسيهما، حين ملاحقتهما من قبل قوات الأمن.