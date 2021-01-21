ارتفاع حصيلة التفجيرين الإرهابيين في بالعراق إلى 28 قتيلا 73 جريحا

ارتفعت حصيلة التفجيرين الإرهابيين في منطقة الباب الشرقي بالعراق إلى 28 قتيلا.

وقال الناطق باسم العمليات المشتركة لواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "حصيلة التفجيرين الإرهابيين في منطقة الباب الشرقي ارتفعت الى 28 شهيدا و73 جريحاً".

وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، أعلن في بيان له، أن "اعتداءً إرهابياً مزدوجاً بواسطة إرهابيين انتحاريين اثنين فجرا أنفسهم حين ملاحقتهما من قبل القوات الأمنية في منطقة الباب الشرقي ببغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من الشهداء والجرحى بين صفوف المدنيين".

فيما أفصح مدير إعلام عمليات بغداد العميد حازم العزاوي، أن "الانفجارين أسفرا عن سقوط شهداء وجرحى من المواطنين".