محافظ جنوب سيناء يعطي شارة البدء لتنفيذ قرية التراث ومضمار الخيول بشرم الشيخ

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية على أرض المحافظة، والوقوف على المعوقات التي تعيق التنفيذ، لبحث سبل حلها.

وذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ورؤساء المدن، وجميع مديري المديريات والإدارات، والجهات المعنية، والمشرفين على التنفيذ.

واستمع المحافظ خلال الاجتماع لشرح عن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، واطلع على نسب التنفيذ بجميع مشروعات الخطة بمختلف قطاعاتها بالمدن كافة.

وأكد المحافظة، أنه يتواصل مع جميع الوزراء لاتخاذ بعض الإجراءات لتذليل العقبات التي تعيق سرعة التنفيذ ببعض المشروعات، والوصول للنسب المقررة طبقًا للبرامج الزمنية لتلك المشروعات.

كما تابع المحافظ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وأكد أنه جرى التواصل مع رئيس الهيئة القومية لمياه الشـرب والصرف الصحي، لتذليل العقبات التي تعوق تنفيذ بعض المشروعات، وبالفعل جرى إرسال لجنة لدراسة هذه المعوقات على أرض الواقع ووضح لحلول لها.

وأعطى المحافظ، إشارة البدء لإنشاء قرية التراث ومضمار الخيول بمدينة شرم الشيخ، وتطوير المسرح المكشوف بمدينة طور سيناء، على أن يجري التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ووجه بتشكيل لجنة لتنظيم احتفالات المحافظة، وحصر المشروعات التي سيجري افتتاحها خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع أيضًا استعدادات مدينة شرم الشيخ لعقد دورة الإعلام الديني بحضور وزير الأوقاف، وكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي ستعقد بشرم الشيخ يومي الجمعة والسبت الموافق 5 و 6 من فبراير المقبل، تحت عنوان "الإعلام الديني والتحديات المعاصرة" بالتعاون بين وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للإعلام، ومحافظة جنوب سيناء، والتي تختتم بندوة تحت عنوان "التنمية في سيناء بين الحاضر والمستقبل" بحضور نخبة من الإعلاميين.

وتابع المحافظ مشروعات الحماية من أخطار السيول مع مدير عام الموارد المائية، ورؤساء المدن، وموقف تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بجميع المدن.