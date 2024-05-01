جماعة الحوثي اليمنية تعلق الفعاليات والاحتفالات بعيد العمال بسبب حرب غزة

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن (التابع لجماعة الحوثي)، اليوم الأربعاء، تعليق أي فعاليات أو احتفالات بهذه المناسبة السنوية؛ استنكارا لما يحدث في غزة من جرائم إبادة جماعية يرتكبها الكيان الصهيوني.

ونقلت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين اليوم عن الأمين العام للاتحاد عبدالكريم العطنة، قوله إن عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام يمثل مناسبة سنوية للتذكير بالجهود العظيمة التي تبذلها الطبقة العاملة في سبيل النهوض والرقي بالأوطان والدفع بعجلة البناء والتنمية.

ونوه إلى أن حلول هذه الذكرى من هذا العام يتزامن مع استمرار أكبر مأساة إنسانية على وجه الأرض حيث يستمر الكيان الصهيوني في حرب الإبادة الشاملة لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة، مستهدفاً المدنيين والبنى التحتية، ومرتكبا أفظع المجازر الدموية برعاية أمريكية غربية، وتواطؤ دولي مريب وصمت عالمي عجيب يكشف زيف الادعاءات الأمريكية الغربية بحماية حق الإنسان في الحياة.

وعبر عن إدانته باسم عمال وعاملات اليمن لـ"وحشية وجرائم العدو الصهيوني ومن ورائه الإجرام الأمريكي والدعم الغربي الحكومي"، مثمنا مواقف الأصوات الحرة في كل أنحاء العالم، والتي يتزايد زخمها رفضاً لهيمنة وسيطرة الجماعات الصهيونية التي باتت تستحكم على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والعسكرية، في الولايات المتحدة، مروراً بدول أوروبا.