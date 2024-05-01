إضراب العاملين في خدمات العبارات باليونان تزامنا مع عيد العمال

بدأ العاملون في خدمات العبارات باليونان، إضرابا عن العمل اليوم الأربعاء، الذي يوافق "يوم العمال العالمي" أو "عيد العمال"، كما يتزامن أيضا مع منتصف فترة عطلة عيد الفصح لدى الكنيسة الأرثوذكسية.

ويطالب الاتحاد الجامع "بي إن أو"، بزيادة الأجور وتوفير رعاية صحية أفضل لأعضائه.

وفي الوقت نفسه، بدأ عمال النقل العام أيضا في المدن الكبرى مثل أثينا وثيسالونيكي، إضرابا عن العمل.

وكانت الحكومة المحافظة ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، اقترحا في وقت سابق أن تؤجل النقابات الإضراب إلى السابع من مايو الجاري؛ لأن العديد من اليونانيين يسافرون إلى قراهم وجزرهم الأصلية في عيد الفصح، كما بدأ الموسم السياحي أيضا.

وقالت النقابات، إن "الأول من مايو هو عيد العمال، وليس السابع من مايو".

ودعوا الأعضاء إلى التظاهر في جميع أنحاء البلاد من أجل تحسين ظروف العمل.

ومن المتوقع أن يتم تنظيم مسيرات كبيرة في أثينا.